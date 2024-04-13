Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında
İstanbul Sancaktepe'de ölü doğduğu iddia edilen bebek boş araziye gömüldü. Olayla ilgili yabancı uyruklu oldukları öğrenilen anne ve baba gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Olay, saat 17.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi.
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Boş araziye bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından toprağa gömülü bebek cesedi bulundu.
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