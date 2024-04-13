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Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında

İstanbul Sancaktepe'de ölü doğduğu iddia edilen bebek boş araziye gömüldü. Olayla ilgili yabancı uyruklu oldukları öğrenilen anne ve baba gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında - Resim: 1
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Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında - Resim: 2

Olay, saat 17.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. 

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Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında - Resim: 3

Boş araziye bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

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Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında - Resim: 4

Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından toprağa gömülü bebek cesedi bulundu.

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