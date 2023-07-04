Yabancı uyrukluların kaldığı gecekondular tek tek yıkıldı

Yabancı uyrukluların gecekonduları ve çevresini çöple doldurduğunu belirten Kızıltoprak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, “Burası Yediarıklar bölgesi olarak geçiyor. 84 dönüm hazine yeri. Belediyenin imar planında mesire alanı olarak geçiyor. Burada yabancı uyruklular kalıyor. Çöp topluyorlar. Çeşitli yerlerde topladıkları çöpleri bizim mahalleye getiriyorlar. Sabah kamyonlarla çöpleri sattıkları yerlere götürüyorlar. Mahalleli ve biz çok şikayetçiyiz. Geçen günlerde bir gecekondu yıkıldı. Bugün de 5 gecekondu yıkıldı. İlk amacımız yabancı uyruklu kişilerin kaldığı çöp merkezlerini temizlemek" dedi.