Yabancının en çok konut satın aldığı 10 şehir belli oldu
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yabancılara en çok konut satışı yapılan iller belli oldu. Mersin'in ilk 3'te yer alması dikkat çekti.
Türkiye'de yabancı uyruklulara yapılan konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 azaldı. TÜİK verilerine göre; 2024'ün ilk 5 ayında yabancılara 9 bin 24 konut satılırken en çok satışın tatil bölgelerinde yapıldığı görüldü. Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azalarak 2 bin 64 oldu. Verilere göre yabancılara en çok satışın yapıldığı ilk 10 ilin listesi ise şu şekilde:
10 - Trabzon
Yabancıya konut satışında listeye giren tek Karadeniz kenti Trabzon oldu. Bu yıl 121 yabancıya konut satılının yapıldığı ilde geçen yılın aynı döneminde 207 satış yapılmıştı.
9 - Aydın
Yaz turizminin gözde illerinden Aydın'da bu yıl yabancılara 134 konut satışı yapıldı. Kentte geçen yıl yabancılara 203 konut satışı yapıldı.
8 - Kocaeli
Sanayi kenti Kocaeli'de yabancılara bu yıl 150 konut satışı yapıldı. Kentte geçen yılın aynı döneminde yabancılar 240 konut satın almıştı.