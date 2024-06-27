Yabancının en çok konut satın aldığı 10 şehir belli oldu

Türkiye'de yabancı uyruklulara yapılan konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 azaldı. TÜİK verilerine göre; 2024'ün ilk 5 ayında yabancılara 9 bin 24 konut satılırken en çok satışın tatil bölgelerinde yapıldığı görüldü. Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azalarak 2 bin 64 oldu. Verilere göre yabancılara en çok satışın yapıldığı ilk 10 ilin listesi ise şu şekilde: