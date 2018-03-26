Yağan çamurlu yağmur nedeniyle milyonlarca arı öldü
Lodosun Kuzey Afrika topraklarından aldığı tozu Türkiye'ye bırakmasının ardından yağan çamurlu yağmurun ardından başta Bursa olmak üzere birçok ilde toplu arı ölümleri görüldü.
Bursalı bal üreticileri, geçtiğimiz günlerde yağan çamurlu yağmurun ardından toplu arı ölümleriyle karşılaştı. Farklı şehirdeki meslektaşlarıyla irtibata geçen arıcılar, aynı ölümlerin başka yerlerde de olduğunu öğrendi. Kovanların önünde öbek öbek arı ölüleriyle karşılaşan arıcılar neye uğradıklarını şaşırdı.
Bu ani ölümlerin kendilerini tedirgin ettiğini belirten aracılar, her kovanda yaklaşık bir petek arının öldüğünü söyledi.
Bu ölümlerin kovanlardaki bütün arılar ölünceye kadar devam etmesinden korktuklarını belirten bal üreticileri, ölen arıları tahlil yapılmak üzere Uludağ Üniversitesine gönderdi. Arcılar, toplu arı ölümlerinin çamurlu yağmur yağdıktan sonra görülmeye başladığını söyledi.
Bursa'da yıllardır arıcılık yapan Mevlüt Güzel, "2 yıldır Cumalıkızık köyünde arıcılık yapıyorum. 70 kovan arım var. Ben böyle toplu arı ölümleriyle ilk defa karşılaşıyorum. Bulunduğum bölge tarım alanlarının olmadığı ve zirai ilaçlarının atılmadığı bölge. Tarım ilacından etkilenip arıların ölmesi imkansız. Çevredeki arıcı arkadaşlarla da irtibat kurduğumda onlarda da toplu arı ölümleri olduğunu öğrendim.