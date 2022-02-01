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Yağan kar sömestır tatilindeki çocuklara yaradı

Çorum'da etkili olan kar yağışı sonrasında karla kaplanan tepeyi kayak pistine çeviren çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardı.

Yağan kar sömestır tatilindeki çocuklara yaradı - Resim: 1

Çorum`da etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okulların da tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, kendilerini sokağa attı.

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Yağan kar sömestır tatilindeki çocuklara yaradı - Resim: 2

Çocuklar, Ekin Caddesi civarında karla kaplı bir tepeyi kayak pistine çevirdi.

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Yağan kar sömestır tatilindeki çocuklara yaradı - Resim: 3

Kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklar, poşet, tepsi ve bidonlarla beyaz örtüyle kaplı tepeye tırmanan çocuklar, gün içinde defalarca tırmandıkları bayırdan kayarak karın tadını çıkartıyor.

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Yağan kar sömestır tatilindeki çocuklara yaradı - Resim: 4

Kayak merkezlerini andıran tepede, poşet ve kızaklarla kayan çocuklara zaman zaman aileleri de eşlik ediyor.

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