Yağan kar sömestır tatilindeki çocuklara yaradı
Çorum'da etkili olan kar yağışı sonrasında karla kaplanan tepeyi kayak pistine çeviren çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardı.
Çorum`da etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okulların da tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, kendilerini sokağa attı.
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Çocuklar, Ekin Caddesi civarında karla kaplı bir tepeyi kayak pistine çevirdi.
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Kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklar, poşet, tepsi ve bidonlarla beyaz örtüyle kaplı tepeye tırmanan çocuklar, gün içinde defalarca tırmandıkları bayırdan kayarak karın tadını çıkartıyor.
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Kayak merkezlerini andıran tepede, poşet ve kızaklarla kayan çocuklara zaman zaman aileleri de eşlik ediyor.
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