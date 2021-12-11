Yağış sele dönüştü, İzmir'de esnaf isyan etti!
İzmir'de aniden bastıran şiddetli yağmur sele neden oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı iş yerlerini su bastı.
Kent genelinde dün öğle saatlerinde başlayan yağış, Konak ve Karabağlar ilçelerinde olumsuzluklara neden oldu.
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Yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı iş yerlerini su bastı.
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İş yerlerine giren suları vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
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Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçların trafikte zorlukla ilerlediği görüldü.
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