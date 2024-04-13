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Yağış sonrası yol çöktü; faciadan dönüldü

Siirt'te etkili olan yağışlar nedeniyle Kalender köy yolunda çökme meydana geldi. Yolun onarımı için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Yağış sonrası yol çöktü; faciadan dönüldü - Resim: 1

Merkeze bağlı Kalender köy yolunun istinat duvarı, kentte etkili olan yağışların ardından dün gece yıkıldı. 

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Yağış sonrası yol çöktü; faciadan dönüldü - Resim: 2

Yolda çökme meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. 

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Yağış sonrası yol çöktü; faciadan dönüldü - Resim: 3

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, geçici olarak araç trafiğine kapatılan yolda, ekipler tarafından onarım çalışması başlattı. 

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Yağış sonrası yol çöktü; faciadan dönüldü - Resim: 4
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