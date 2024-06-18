Yağışlar gitti, aşırı sıcaklar geliyor: 45 dereceler görülecek
Mevsim normallerinin 3-6 derece üzerine çıkacak sıcaklıklar, çarşamba günü batıda 3-4 derece daha artarken, doğuda yüksek sıcaklıklar devam edecek ve Ege ile Güneydoğu'da 45 dereceye ulaşan sıcak hava dalgası bunaltıcı olacak.
İstanbul güneşli 31 derece, poyraz hafta boyu sert eserek serinlik verecek ancak çarşambadan itibaden hava çok daha nemli olmaya başlayacak. Ankara açık 33, Bursa 35 derece. İzmir gölgede 38 derece, sert esen rüzgar ise biraz serinlik sağlıyor. Antalya'da yüksek bağıl nem 31 derece olan sıcaklığı 38 derece hissettiriyor.
Marmara'da poyraz serinlik vermeyi sürdürecek ancak, sıcaklık perşembeden itibaren 2-3 derece daha artacak ve bölge daha nemli olmaya başlayacak. Edirne 35, Sakarya 32, Balıkesir 34 derece.
İç Anadolu'da 33-34 derecelerde olan sıcaklık, perşembe günü biraz daha yükselecek. Rüzgarlar orta hızda.
Ege'de sıcaklık çok yüksek gölgede Manisa 39, Muğla 38, Denizli 41, Aydın 43, Bodrum 37 derece. İyi olan ise rüzgarların özellikle Kuzey Ege'de sert eserek, bir nebzede olsa sıcak çarpması risikini azaltması. Ortaca tarafında ise rüzgar daha hafif esiyor.