Yağışlar gitti, aşırı sıcaklar geliyor: 45 dereceler görülecek

Ege'de sıcaklık çok yüksek gölgede Manisa 39, Muğla 38, Denizli 41, Aydın 43, Bodrum 37 derece. İyi olan ise rüzgarların özellikle Kuzey Ege'de sert eserek, bir nebzede olsa sıcak çarpması risikini azaltması. Ortaca tarafında ise rüzgar daha hafif esiyor.