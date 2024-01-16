Yağışlar İzmir'i yuttu; okullar tatil edildi!

Lüks aracı sulara gömülen ve Dikili Belediyesine tepki gösteren 42 yaşındaki İlker Güven, “Doğma büyüme Dikililiyim. 42 senedir yani şu andaki mevcut belediye başkanı buraları yapacağım diye daha eline yüzüne bulaştırdı. Eşimle beraber canımızı zor kurtardık. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkından kesip de biriktirip paralarla aldığımız arabamız bu halde. Çok şükür kendimize bir hal olmadı. Ama yıllar bu problem nedir? Bu insanların çilesi niye böyle oluyor? Bunu sorumlusu su kimdir? Bunun sorumlusu biz miyiz? Yani biz bunları yaşamayı hak ediyor muyuz? Bu sebep nedir? Neden bu şekilde oluyor? Bunun lütfen bir çaresine bakılsın. Benim mağduriyetim lütfen giderilsin. Bugün benim başıma geldi yarın başkasının başına gelebilir. Burada bebeklerde olabilir, çocuklar da olabilir. Neden bunlar düşünülmüyor? Neden insanlar hiç önemsenmeden bir yönetim anlayışında yönetiliyor? Bir can kaybı yaşanmadan bu insanların mağduriyeti giderilsin. Yüce devletimizden, yetkililerimizden bunu rica ediyor ve bekliyoruz. Benim başıma geldi, başkaları yanmasın” dedi.