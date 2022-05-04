Yağışlar ne kadar sürecek? Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.