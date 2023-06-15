Yağışlar sonrası barajların son durumu görüntülendi

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş bu konu hakkında su israfına dikkat çekerek, "Güney Marmara’nın en büyük barajlarından birisi Çaygören barajı, doğal şehir Sındırgı başta olmak üzere 4 tane ilçemize hayat veriyor. Bu yıl özellikle yağan yağmurlar az oldu, dolar mı, dolmaz mı derken ama ne olursa olsun Allah’ın verdiği bu bereketi dünyanın gittiği bu iklim değişikliklerine bağlı olarak yeni sene daha sıkıntılı olabilir. Suyumuzu lütfen israf etmeyelim, toprağımızı çürütmeyelim ve çevremize duyarlı olalım. Rabbime şükür ediyoruz ki Çaygören barajı doldu. Bereketiyle gelsin, bereketli olsun diyorum” dedi.