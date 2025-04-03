Yağışlı havadaki trafik kazası sonrasında yaralılara şemsiyeli müdahale...
Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı. Kazayı görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar yaralılardan birisini yağan yağmurda ıslanmaması için şemsiye ile korumaya çalışırken, diğer sürücüyü ise üşümemesi için battaniye ile sardı.
Kaynak: İHA
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 15. cadde ile 821 sokak kesişiminde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki otomobil ile M.B.'nin kullandığı kamyonet sokak keşisiminde çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet yan yatarken, otomobil ise kaldırıma çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kaza nedeniyle şoka giren S.D. ve yan yatan araçtaki sürücü M.B. vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.
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