Yağışlı ve soğuk hava ne kadar sürecek ?
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, bugünden itibaren yağışlı havanın etkisi altına giren Türkiye yeni haftada da kışı yaşayacak... İşte Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri...
Türkiye yeni bir yağışlı hava sistemin etkisi altına girdi.Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yağışlar perşembe gününe kadar etkili olacak. Ayrıca ülkemizin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma don olayı bekleniyor.
Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.