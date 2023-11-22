Yağmur bereketiyle geldi! Tarlalar yeşerdi

'ÇOK BÜYÜK BİR SIKINTIMIZ KALMADI'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yağmurlar ile buğdayın çıkışında herhangi bir sorun kalmadığını anlattı. Arabacı, "Kurak bir yıl geçirdik. Kurak bir yılın ardından yine ekim dönemi geldi. Ekim döneminde üreticilerimizin bir kısmı, kurağa ekiliş yapmaya başladı. Tabii bu süreçte birçok üreticimiz yağış bekliyordu. Hep hava durumu takip edip, ona göre işçilik yapmak için bekledi. Çok şükür sonunda yağışlar başladı. Belli aralıklarla, ilk etapta 7-15 kilo arası, bazı yerlerde 20 kiloya kadar yağışlar oldu. Bu birkaç gün ara ile bu yağışları aldık. Şu an buğday ekilişleri ile alakalı ekilişimiz bitti denilecek seviyede sayılır. Bölgemizde ekiliş yapacak çok az bir üreticimiz kaldı. O yüzden şu an ekiliş ile ilgili çok bir sıkıntımız kalmadı diyebiliriz" dedi.