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Yağmur hayatı felç etti; araçlar çukurlara düştü

İzmir’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, aralarında ambulansın da olduğu bazı araçlar oluşan çukurlara düştü.

Yağmur hayatı felç etti; araçlar çukurlara düştü - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde kentte yağış etkili oldu. 

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Yağmur hayatı felç etti; araçlar çukurlara düştü - Resim: 2

Sağanak nedeniyle birçok ilçede ana caddeler ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar ile trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. 

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Yağmur hayatı felç etti; araçlar çukurlara düştü - Resim: 3

Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, Konak’ta ise bir ambulans yolda meydana gelen çukura düştü. 

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Yağmur hayatı felç etti; araçlar çukurlara düştü - Resim: 4

Ambulans ve araçlar uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

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