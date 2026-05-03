Yağmur ve soğuk engel olamadı: İstanbul'da eşsiz etkinliğe rekor katılım

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Spor İstanbul’un 2016 yılından bu yana geleneksel hale getirdiği "İstanbul'u Koşuyorum" serisinin Asya etabı, zorlu hava koşullarına rağmen büyük bir coşkuyla tamamlandı. "İstanbul'u Koşuyorum, Şehri Hissediyorum!" sloganıyla düzenlenen yarışta yaklaşık 4 bin sporsever, Üsküdar'ın tarihi atmosferinde ter döktü. Sabahın erken saatlerinde başlayan organizasyonda, termometrelerin düşük seyretmesine ve yağmura aldırış etmeyen 3 bin 821 koşucu start çizgisinde buluştu. Yarışın startı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve İBB üst düzey yönetiminin katılımıyla verildi. Katılımcıların 848’i 5K, 2 bin 973’ü ise 10K parkurunda mücadele etti. Saat 08.00’de başlayan 5K yarışında podyumun zirvesi uluslararası sporcuların oldu.