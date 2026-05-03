Yağmur ve soğuk engel olamadı: İstanbul'da eşsiz etkinliğe rekor katılım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Asya etabı, Üsküdar’ın eşsiz manzarasında gerçekleşti. Buz gibi havaya ve sağanak yağışa rağmen yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı yarışta, 5K ve 10K parkurlarında şampiyonlar belli oldu.
İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Spor İstanbul’un 2016 yılından bu yana geleneksel hale getirdiği "İstanbul'u Koşuyorum" serisinin Asya etabı, zorlu hava koşullarına rağmen büyük bir coşkuyla tamamlandı. "İstanbul'u Koşuyorum, Şehri Hissediyorum!" sloganıyla düzenlenen yarışta yaklaşık 4 bin sporsever, Üsküdar'ın tarihi atmosferinde ter döktü. Sabahın erken saatlerinde başlayan organizasyonda, termometrelerin düşük seyretmesine ve yağmura aldırış etmeyen 3 bin 821 koşucu start çizgisinde buluştu. Yarışın startı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve İBB üst düzey yönetiminin katılımıyla verildi. Katılımcıların 848’i 5K, 2 bin 973’ü ise 10K parkurunda mücadele etti. Saat 08.00’de başlayan 5K yarışında podyumun zirvesi uluslararası sporcuların oldu.
Erkeklerde: Suriyeli Nuri Mohamed Ali 16:36 ile birinci olurken; Ömer Talyak ikinci, Iraklı Ishaq Abbas Mahmood Alridha üçüncü sırayı aldı.
Kadınlarda: Rus Mariia Kolpakova 21:01 ile altın madalyaya uzandı. İranlı Samin Larki ikinci, Gizem Taşyaka ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişen hediye çekleri takdim edildi.
Organizasyonun daha uzun soluklu parkuru olan 10K yarışında ise büyük çekişme yaşandı.
Erkekler: Ayhan Bakar 33:09’luk derecesiyle şampiyonluğunu ilan ederken, Mestan Turhan ikinci, Sefa Karakaya üçüncü oldu.
Kadınlar: Ebru Kapdan 41:28 ile zirveye çıktı. Onu Gamze Turhan ve Liubov Özkalgay takip etti.
10K kategorisinde dereceye giren ilk sekiz sporcuya 4 bin TL’den 25 bin TL’ye kadar nakdi ödül verildi. Ayrıca, bu yarışı 90 dakika altında tamamlayan koşucular, 1 Kasım'da düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'ndaki 15,5K koşusuna katılım hakkı (barajı geçme) elde etti. 13 farklı yaş kategorisinde dereceye girenlerin de kupa ve madalya ile ödüllendirildiği etkinlik, İstanbul'un spor kenti vizyonuna yakışır görüntülerle sona erdi. Koşucular, hem boğazın tadını çıkardı hem de zorlu şartlarda sınırlarını zorladı.