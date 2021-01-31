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  3. 31 Ocak 2021 22:38

Yağmura aldırmadılar! Sokağa çıkma yasağında akın ettiler

Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, yağmura rağmen yine İstanbul turuna devam etti.

Yağmura aldırmadılar! Sokağa çıkma yasağında akın ettiler

Kentin en uğrak noktalarından olan Ortaköy, yağmura aldırış etmeyen turistleri ağırladı. Gruplar halinde gezilerini sürdüren turistler, köprü manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Yağmura aldırmadılar! Sokağa çıkma yasağında akın ettiler

POLİSLER DENETİM YAPTI
Hafta sonu boyunca, yalnızca kısıtlamadan muaf olan turistlere açık olan Ortaköy'de, polisler denetim yaparak yalnızca turist girişine izin veriyor.

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Yağmura aldırmadılar! Sokağa çıkma yasağında akın ettiler

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün 11 derece ve gece saatlerine kadar aralıklı şekilde yağmur ve sağanak yağışlı olacak.

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Yağmura aldırmadılar! Sokağa çıkma yasağında akın ettiler

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