Yakılmış halde cesedi bulunmuştu... Mahkemede ortalık karıştı

Zonguldak'ta geçen yıl 10 Kasım’da yanmış halde cesedi bulunan, kaçak ocakta çalışan Afganistan uyruklu V.N.’nin (50) ölümüne ilişkin 3’ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşma 12 saat sürdü. Tutuklu sanıklar ocak sahipleri E.G. ve H.K., V.N.’nin yakılması eyleminde birbirlerini suçladı. Tutuklu sanık A.A., benzini kuzeni H.K.’ün döktüğünü, kendisine de ‘dayıoğlu yak gidelim’ dediğini söylerken, telefonunu düşürdüğü için ışığından yararlanmak için çakmağı yaktığı sırada V.N.’nin bir anda alev aldığını söyledi.