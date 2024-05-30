Yakılmış halde cesedi bulunmuştu... Mahkemede ortalık karıştı
Zonguldak'ta geçen yıl 10 Kasım’da yanmış halde cesedi bulunan, kaçak ocakta çalışan Afganistan uyruklu kişinin ölümüyle ilişkin görülen davada ilk duruşma tam 12 saat sürdü; ocak sahipleri birbirini suçladı, sanık ifade değiştirdi...
Zonguldak'ta geçen yıl 10 Kasım’da yanmış halde cesedi bulunan, kaçak ocakta çalışan Afganistan uyruklu V.N.’nin (50) ölümüne ilişkin 3’ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşma 12 saat sürdü. Tutuklu sanıklar ocak sahipleri E.G. ve H.K., V.N.’nin yakılması eyleminde birbirlerini suçladı. Tutuklu sanık A.A., benzini kuzeni H.K.’ün döktüğünü, kendisine de ‘dayıoğlu yak gidelim’ dediğini söylerken, telefonunu düşürdüğü için ışığından yararlanmak için çakmağı yaktığı sırada V.N.’nin bir anda alev aldığını söyledi.
H.K.’e ölen madencinin eşi Q.M.’nin “Benzin almaya giderken eşim bagajda mıydı?” sorusuna, servis minibüsüne aldıklarını söyledi. H.K. bu yeni bilgiden sonra gelen soruların ardından, V.N.’nin bagajında olduğunu, yanlış söylediğini belirtti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, daha önce adli kontrolü kaldırılan A.Ç.’ye yeniden yurtdışı çıkış yasağı koyarak duruşmayı erteledi.
Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, ağaçlıklı alanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler tarafından, benzin dökülerek yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yapılan araştırmada cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu V.N.'ye ait olduğu belirlendi. Otopside V.N.'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Afgan madencinin cenazesi, 11 Kasım'da toprağa verildi.