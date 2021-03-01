SON DAKİKA
İSTANBUL'DA PERAKENDE VE TOPTAN FİYATLAR ARTTI
ERMENİSTAN'DA MUHALİFLER HÜKÜMET BİNASINI BASTI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Mart 2021 12:48

Yakutistan'da sıcaklık eksi 50 derecenin altına düştü

Dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Rusya’ya bağlı Yakutistan’da hava sıcaklığı eksi 50 derecenin altına düştü.

Yakutistan'da sıcaklık eksi 50 derecenin altına düştü

Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nin üç bölgesinde hava sıcaklıklarında ciddi düşüş görüldü.

1/ 16
Yakutistan'da sıcaklık eksi 50 derecenin altına düştü

Meteorolojiden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının Kahabardino bölgesinde eksi 54, Verkhoyansk’ta eksi 49 ve Deputatsky’de ise eksi 45 derecenin altına düştüğü aktarıldı.

2/ 16
Yakutistan'da sıcaklık eksi 50 derecenin altına düştü

Bölgede her geçen yıl yaşanan göç, 2013’den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü.

3/ 16
Yakutistan'da sıcaklık eksi 50 derecenin altına düştü

Vorkuta kent merkezine 19 kilometre uzaklıkta Sementnozavodsky bölgesinde de terk edilen apartmanların dairelerinin içi ve dış yüzeyi, katları, merdivenleri ve posta kutularına kadar her noktası buzla kaplandı.

4/ 16
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM