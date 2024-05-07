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Yalancı sürücü polisi çıldırttı... Bu görüntüler olay oldu

Arnavutköy’de trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada, emniyet şeridi ihlali yapan bir servis şoförü cezadan kurtulmak için her yolu denese de polis memurları yalanını ortaya çıkarıp belgeledi.

Kaynak: İHA
Yalancı sürücü polisi çıldırttı... Bu görüntüler olay oldu - Resim: 1
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Yalancı sürücü polisi çıldırttı... Bu görüntüler olay oldu - Resim: 2

İstanbul'da Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Büro ekiplerinin Çevre Yolu Orman İşletmesi mevkiinde emniyet şeridi ihlali denetimi yapıldı.

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Yalancı sürücü polisi çıldırttı... Bu görüntüler olay oldu - Resim: 3

Dron destekli yapılan denetimlerde şeridi ihlal eden sürücülere para cezası kesildi.

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Yalancı sürücü polisi çıldırttı... Bu görüntüler olay oldu - Resim: 4

Bazı sürücüler otoyol ortasında şoför değişikliği yaparken, bir başka servis şoförü ise ilk başta şerit ihlali yapmadığını iddia ederek görüntülerini izlemek istedi.

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