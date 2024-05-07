Yalancı sürücü polisi çıldırttı... Bu görüntüler olay oldu
Arnavutköy’de trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada, emniyet şeridi ihlali yapan bir servis şoförü cezadan kurtulmak için her yolu denese de polis memurları yalanını ortaya çıkarıp belgeledi.
Kaynak: İHA
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İstanbul'da Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Büro ekiplerinin Çevre Yolu Orman İşletmesi mevkiinde emniyet şeridi ihlali denetimi yapıldı.
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Dron destekli yapılan denetimlerde şeridi ihlal eden sürücülere para cezası kesildi.
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Bazı sürücüler otoyol ortasında şoför değişikliği yaparken, bir başka servis şoförü ise ilk başta şerit ihlali yapmadığını iddia ederek görüntülerini izlemek istedi.
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