Yalı soygununda filmleri aratmayan ayrıntı

Zanlılar kaçarken otomobile 4 farklı sahte plaka takarak polis takibinden sıyrılmayı hedeflerken, polis soyguna doğrudan katılan 4 şüphelinin kimlik bilgilerini güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti. Araç Pendik'te terk edilmiş halde bulundu. Faillerden A.A.'nın aynı ilçede sahibi olduğu kaporta dükkanında yakalanarak gözaltına alındığı belirlendi. İş yerinde yapılan aramalarda ise 692 bin dolar, 200 bin avro, 20 bin lira para ve 900 gram ziynet eşyası, kasa açmada kullanılan manyetik matkap, sahte plaka uyuşturucu, kripto para soğuk cüzdan ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler arasındaki B.Ç. de Fatih'te evinde saklanırken yakalandı. Yakalandığında üzerinden 4 bin 400 dolar, yüzük ve 9 bin TL para çıktı. Plana sadık kalarak firar eden, ancak polisten daha fazla kaçamayan Y.B. ise Bahçelievler'de gözaltına alınırken, yakalandığında üzerinden bir şey çıkmadı. İl dışına kaçmayı başaran şüphelilerden B.K. ve A.C.K. ise Edirne'de yapılan operasyonla gözaltına alındı. Soygun sonrasında kaçış için kullanılan aracın Türkiye'ye girişinde rol oynayan S.Ç. ile G.M.'nin arabayı İstanbul il sınırlarına getiren kişiler olduğu öğrenildi.