Yalnız yaşayan kadın ölü bulundu! Köpeği yanından ayrılmadı

Avcılar'da köpeği ile yaşayan 43 yaşındaki Atanaska Dobreva Y., komşuları ve ayrıldığı eşinin aramalarına yanıt vermeyince, '112 Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Y.'nin yaşadığı dairenin kapı kilidini kırarak içeri girdi. Y., yerde yüz üstü hareketsiz yatar şekilde, köpeği ise yanında bitkin halde bulundu.