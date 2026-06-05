Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde katledildi! Katil ''tanıdık'' çıktı

Sabah Ziyaretine Giden Yakınları Acı Manzarayla Karşılaştı

Edinilen bilgilere göre; olay Eski Cezaevi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yalnız yaşayan N.Ş.'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek yaşlı kadının evine gitti. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde N.Ş.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken bulan aile üyeleri, büyük bir şok yaşayarak durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk tıbbi incelemede, N.Ş.'nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin ve adli bulguların tespiti için otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.