Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde katledildi! Katil ''tanıdık'' çıktı
Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayeti işleyip yaşlı kadının parasını gasp eden kişinin, apartmanın girişinde etli ekmek salonu işleten 40 yaşındaki komşusu A.G. olduğu tespit edildi. Şüpheli, suç aleti bıçakla saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki bir kadın, evinde vahşice katledildi. Emniyet güçlerinin olay yerindeki çalışmaları sonucunda, failin çok uzakta olmadığı; cinayeti aynı apartmanın girişinde esnaflık yapan alt kat komşusunun işlediği ortaya çıktı.
Sabah Ziyaretine Giden Yakınları Acı Manzarayla Karşılaştı
Edinilen bilgilere göre; olay Eski Cezaevi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yalnız yaşayan N.Ş.'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek yaşlı kadının evine gitti. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde N.Ş.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken bulan aile üyeleri, büyük bir şok yaşayarak durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk tıbbi incelemede, N.Ş.'nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin ve adli bulguların tespiti için otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Katil Alt Kat Komşusu Çıktı: Parası İçin Öldürmüş
Cinayetin aydınlatılması için evde ve çevrede geniş çaplı bir delil toplama çalışması başlatan polis ekipleri, olayın gece geç saatlerde gerçekleştiğini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, şüphelerin aynı apartmanın giriş katında etli ekmek salonu işleten 40 yaşındaki A.G. üzerinde yoğunlaştığını tespit etti.
Harekete geçen polis ekipleri, zanlı A.G.'yi saklandığı adreste düzenledikleri başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramalarda, cinayette kullanıldığı değerlendirilen kanlı bıçak ve N.Ş.'den zorla gasp edilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Para için komşusunu acımasızca katleden şüpheli A.G., sorgulanmak ve adli işlemleri tamamlanmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.