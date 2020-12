Yalova'da 40 günlük su kaldı

'20 MİLYON TONLUK BOŞLUĞUMUZ VAR' Gökçe Barajı’nın maksimum kapasitesinin 25 milyon ton olduğunu, barajda şu an 3,5-4 milyon ton metreküp su bulunduğunu ve 20 milyon ton metreküp boşluk olduğunu söyleyen Kurt, "Şu an yaklaşık 3,5-4 milyon ton arasında suyumuz var. 25 milyon tonluk maksimum kapasitemiz var ve 20 milyon tonluk bir boşluğumuz var. Bu bölgede yağmur ve kar suları dereleri besleyecek, ondan sonra da barajımız dolacak. Tabi bizim devamlı gündeme getirdiğimiz Çağlayan 2 Barajı şu an henüz proje aşamasında değil. Kışın kullanmadığımız ve denize attığımız suyu depolayabilirsek, en azından 10-12 milyon ton metreküplük suyu depolayabilirsek geç gelen kış aylarına biraz daha rahat girme şansımız var. Çünkü şehrin nüfusu gittikçe artıyor, zaten sanayi bölgesindeyiz, çok fazla göç alan bir bölge. Gittikçe su ihtiyacı çoğalıyor. Ama arıtma tesisimiz aynı arıtma, Gökçe barajımız aynı Gökçe barajı. Bu tür altyapılarında bir an önce planlamaya girip, şehrimize bu katkıların yapılması gerekiyor. Zaten biz belediyelerle devamlı iletişim halindeyiz. Belediyelerimiz vatandaşlarımıza gerekli telkinlerde bulunuyor. Belediyelerin park bahçe sulamaları, yol yıkamaları veya vatandaşların araç yıkamaları, halı yıkamaları veya bu tür temizliklerde imtina göstermeleri için telkinde bulunuyor belediyelerimiz, anonslar yapıyor” diye konuştu.