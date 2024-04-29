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Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü.

Kaynak: İHA
Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü - Resim: 1
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Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü - Resim: 2

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu karayolu Esenköy beldesi mevkiinde yol kenarındaki 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

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Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü - Resim: 3

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Esenköy Belediyesi’nin yanı sıra çevredeki ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü - Resim: 4

Kısa sürede 4 daireye yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı. Bölgeye 112 Acil Servis ekipleri de yönlendirildi. Yangında 4 dairede hasar meydana geldi.

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