Yalova'da korkutan olay ! Deniz 25 metre çekildi
Yalova'da denizin 25 metre çekilmesi bölge sakinlerini tedirgin etti. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu durumun depremle ilgili olmadığını söyledi.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki sahil şeridinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilmesi, bölge sakinlerini endişelendirdi. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bunun ana nedeni, karadan gelen rüzgarların suyu denizin ortasına çekmesidir. Bu dönemlerde Marmara Denizi'nde deniz çekilir. Biz buna deniz şişmesi diyoruz. Bunun depremle bir ilgisi yoktur" dedi.
İlçe kıyısında deniz suyunun çekilmesi nedeniyle limandaki kayıklar karaya otururken, yosunlar yüzeye çıktı.
Çiftlikköy sakinleri merakla suyun çekildiği alanı incelerken, deprem olacağı düşüncesiyle endişelendi. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, bu anların fotoğrafını çekti.