Yalova'da korkutan olay ! Deniz 25 metre çekildi

''EN SON 2 YIL ÖNCE GÖRDÜM''



Mehmet Uysal, 8 yıldır ilçede yaşadığını belirterek, "En son 2 yıl önce denizin böyle çekilmesini gördüm. O zaman da bu kadar çekildiğini görmüştük. Bir hafta önce deniz normal seviyesindeydi." dedi.