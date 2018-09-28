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  3. 28 Eylül 2018 14:45

Yalova'da korkutan olay ! Deniz 25 metre çekildi

Yalova'da denizin 25 metre çekilmesi bölge sakinlerini tedirgin etti. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu durumun depremle ilgili olmadığını söyledi.

Yalova'da korkutan olay ! Deniz 25 metre çekildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki sahil şeridinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilmesi, bölge sakinlerini endişelendirdi. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bunun ana nedeni, karadan gelen rüzgarların suyu denizin ortasına çekmesidir. Bu dönemlerde Marmara Denizi'nde deniz çekilir. Biz buna deniz şişmesi diyoruz. Bunun depremle bir ilgisi yoktur" dedi.

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Yalova'da korkutan olay ! Deniz 25 metre çekildi

İlçe kıyısında deniz suyunun çekilmesi nedeniyle limandaki kayıklar karaya otururken, yosunlar yüzeye çıktı.

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Yalova'da korkutan olay ! Deniz 25 metre çekildi

Çiftlikköy sakinleri merakla suyun çekildiği alanı incelerken, deprem olacağı düşüncesiyle endişelendi. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, bu anların fotoğrafını çekti.

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Yalova'da korkutan olay ! Deniz 25 metre çekildi

''EN SON 2 YIL ÖNCE GÖRDÜM''

Mehmet Uysal, 8 yıldır ilçede yaşadığını belirterek, "En son 2 yıl önce denizin böyle çekilmesini gördüm. O zaman da bu kadar çekildiğini görmüştük. Bir hafta önce deniz normal seviyesindeydi." dedi.

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