Yalova'da tarihi keşif !

Konuyla ilgili bilgi veren Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Şeçkin, “Bu eseri Çobankale’de bulduk. Geç dönem Bizans seramiği. Birçok Bizans seramiğinde de süslemeler var. Ancak bulduğumuz bu seramikte günümüz sanal dünyasında kullandığımız Hashtag işareti var. O açıdan son derece önemli. Popüler kültürün kullandığı önemli simgelerden birisi” dedi.



