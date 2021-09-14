Yalova'daki tarihi su altı kazısı

70x60 metre ölçülerinde olan kalede çalışma yaptıklarını belirten Dr. Serkan Gündüz, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere gerçekleştirilen su altı kazı çalışmalarının büyük bir heyecanla devam ettiğini söyledi.