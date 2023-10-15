Yamaç paraşütçülerinin Türkiye'deki yeni adresi bu ilimiz oldu

Çınaroba Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü kurucularından ve Tandem Pilotu Hakan Akdem, bölgeye gelen vatandaşları da misafir ederek uçuş deneyimi yaşamasını sağlıyor. Sporun geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Akdem, “Tandem pilotluğu yapıyorum. Burada tandem ikili uçuş gerçekleştiriyoruz. Gelen misafirlerimizi burada ağırlayıp, uçuşlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Çınaroba Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak yeni bir kulübüz. Amacımız tabi ki sporun gerektirdikleri doğrultusunda hareket etmek ve yeni nesillere bu sporu aktarabilmek. Maalesef insanlarda olumsuz düşünceler oluşabiliyor. Bunları önyargı olarak görüp burada tandemle kırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sporun gelişimi ve sporcuların yönlendirilmesi amacıyla burada eğitimler de verebiliyoruz. Burada çalışmalar yapabiliyoruz” dedi.