Yamaç paraşütü yapan paraşütçü kayalara çarptı

Osmaniye'de düzenlenen Dumanlı Yaylası Festivali'nde, bir paraşütçü kayaya çarparak kaza geçirdi.

Kaynak: İHA
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen Dumanlı Yaylası Festivali'nde, paraşütçünün kayaya çarparak kaza geçirdiği anlar kameraya yansıdı.

Birçok şehirden vatandaşın katıldığı etkinlikte, gökyüzü renkli paraşütlerle renklendi. Ancak kalkış esnasında dengesini kaybeden bir paraşüt pilotu kayaya çarptı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken paraşütçünün kayaya çarparak kaza geçirdiği anlar kameraya yansıdı.

