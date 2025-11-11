Yamaç paraşütü yapan paraşütçü kayalara çarptı
Osmaniye'de düzenlenen Dumanlı Yaylası Festivali'nde, bir paraşütçü kayaya çarparak kaza geçirdi.
Kaynak: İHA
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen Dumanlı Yaylası Festivali'nde, paraşütçünün kayaya çarparak kaza geçirdiği anlar kameraya yansıdı.
1 / 4
Birçok şehirden vatandaşın katıldığı etkinlikte, gökyüzü renkli paraşütlerle renklendi. Ancak kalkış esnasında dengesini kaybeden bir paraşüt pilotu kayaya çarptı.
2 / 4
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken paraşütçünün kayaya çarparak kaza geçirdiği anlar kameraya yansıdı.
3 / 4
4 / 4