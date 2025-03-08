Yamaç paraşütünün sonu kötü bitti: Bir doktor öldü

Olay yerine gelen ekipler, uçurumda ağır yaralı olarak bulunan M.K.'ı bulunduğu yerden çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan M.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.