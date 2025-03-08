  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yamaç paraşütünün sonu kötü bitti: Bir doktor öldü

Yamaç paraşütünün sonu kötü bitti: Bir doktor öldü

Adıyaman'da, yamaç paraşütle havalanmaya çalışan ve üroloji uzmanı operatör doktor olduğu öğrenilen bir kişi havalanırken uçurumdan yuvarlanarak feci halde can verdi.

Kaynak: İHA
Yamaç paraşütünün sonu kötü bitti: Bir doktor öldü - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Ali Dağı'na arkadaşlarıyla beraber gelen Üroloji Uzmanı Op. Dr. M.K. (48), havalandığı esnada rüzgarında etkisiyle paraşütüyle beraber uçurumdan yuvarlanmaya başladı.

1 / 6
Yamaç paraşütünün sonu kötü bitti: Bir doktor öldü - Resim: 2

Meydana gelen paraşüt kazasında ağır yaralanan M.K. için olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve UMKE sevk edildi.

2 / 6
Yamaç paraşütünün sonu kötü bitti: Bir doktor öldü - Resim: 3

Olay yerine gelen ekipler, uçurumda ağır yaralı olarak bulunan M.K.'ı bulunduğu yerden çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan M.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 / 6
Yamaç paraşütünün sonu kötü bitti: Bir doktor öldü - Resim: 4

Burada tedavi altına alınan Üroloji Uzmanı Op. Dr. M.K., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.K.'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

4 / 6