Yamaç paraşütünün sonu kötü bitti: Bir doktor öldü
Adıyaman'da, yamaç paraşütle havalanmaya çalışan ve üroloji uzmanı operatör doktor olduğu öğrenilen bir kişi havalanırken uçurumdan yuvarlanarak feci halde can verdi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Ali Dağı'na arkadaşlarıyla beraber gelen Üroloji Uzmanı Op. Dr. M.K. (48), havalandığı esnada rüzgarında etkisiyle paraşütüyle beraber uçurumdan yuvarlanmaya başladı.
Meydana gelen paraşüt kazasında ağır yaralanan M.K. için olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve UMKE sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, uçurumda ağır yaralı olarak bulunan M.K.'ı bulunduğu yerden çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan M.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Üroloji Uzmanı Op. Dr. M.K., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.K.'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.