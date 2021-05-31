Yamaha R25 Kadınlar Kupası’nda pistte cesaret ve özgüven yarıştı
Yamaha R25 Kadınlar Kupası ilk kez İzmir Ülkü Yarış Pistinde gerçekleştirildi.
Kadın yetenekleri pistlere taşımak ve motosiklet dünyasında kadın gücünü ortaya koymak için Yamaha Motor Türkiye, TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu) ve TMF Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu iş birliği ile düzenlenen R25 Kadınlar Kupası’nın birincilik kupasını İlayda Yağmur Yılmaz, ikinciliği Melisa Erçelik, üçüncülüğü Pınar Altuğ Tüfekçioğlu aldı.
Yarış mücadelesini deneyimlemek isteyen, ülke şartlarında fırsat elde edemeyen kadın yarışçılar için düzenlenen Yamaha R25 Kadınlar Kupası, İzmir Ülkü Yarış Pistinde düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak Yarışı içerisinde düzenlendi. TMF Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun yarış süresince destek verdiği şampiyonada aynı zamanda Avrupa Kadınlar Kupası’nda bu yıl Türkiye’yi temsil eden İlayda Yağmur Yılmaz ile birinciliği üstlendi. Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve kıyasıya rekabet içinde geçen Kadınlar Kupası, Covid-19 önlemleri sebebiyle seyircisiz gerçekleştirildi. Kupa töreninde konuşan Kenan Sofuoğlu “Yamaha Motor Türkiye ile birlikte ilk kez düzenlediğimiz R25 Kadınlar Kupası bizim için oldukça önemli. Kısa bir sürede kararlaştırıp hazırlandık, bundan sonraki yarışlar için daha iyi organize olacağımız bir hazırlık süreci olacak. Tüm motorları tedarik eden Yamaha Motor Türkiye’ye, lastikleri tedarik eden Anlas Lastik’e ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’na çok teşekkür ederim” dedi.
Hayallerinin peşinde koşan ve dünya pistlerinde yarışmak isteyen kadınlar için çok değerli bir fırsat yarattıklarını söyleyen Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever “1 haftalık bir sürede duyuruları yapılmasına rağmen oldukça fazla talep aldık. Bunu görmek bizi oldukça mutlu etti. Ayrıca Türkiye’de ilk kez düzenlenen Kadınlar Kupası’nda destekçi olmak ayrı bir gurur bizim için. Çok heyecanlı bir şampiyona ve oldukça yetenekli kadın yarışçılar izledik. İlk 3’e giren yarışmacıları çok tebrik ediyorum ancak bizim gözümüzde cesaretle bu yarışa katılan her kadın kazanmış sayılıyor. Hepsini tek tek kutlarım. Pistlerde fırsat eşitliğine yönelik çalışmaya, motosiklet sürmek isteyen herkese cinsiyet ayrımı yapmadan destek olmaya devam edeceğiz. Pistlerde ve yollarda daha çok kadın sürücü ve yarışçı görmek istiyoruz. Yamaha’nın dünya pistlerinde elde ettiği tecrübelerden kadın, erkek herkes faydalanmalı” dedi.
Yamaha Motor Türkiye bu yıl toplumsal cinsiyet eşitliğini gündemine aldı ve bu alanda oluşturduğu projeleri hayata geçirmeye başladı. Yamaha R25 Kadınlar Kupası ile startı veren markanın sırada kadınlara ücretsiz eğitim projesi var. Hayatın her alanında kadına yönelik cinsiyet eşitliğine ihtiyacımız olduğu gibi en çok trafikte olduğunu gözlemliyoruz diyen Bora Berker Cansever “Motosiklete olan ilgi her geçen gün artıyor, kadın kullanıcı sayılarında da ciddi artış söz konusu. Ancak kadın motosiklet sürücüleri yollara çıkmaya çekiniyor. Trafikte kadın sürücülerin sayısını artırmak, pandemiyle büyük artış gösteren kurye hizmetinde çalışan kadınların sayısını artırarak iş gücü yaratmak için bu yıl kadınlara Yamaha Riding Academy’de ücretsiz motosiklet eğitimi vereceğiz. Trafiğe çıkan kadın sayısı ne kadar artarsa toplumsal hassasiyet ve farkındalık da o kadar artacaktır. Pandemi şartları elverirse Haziran ayında Yamaha Riding Academiy’de ücretsiz eğitimleri başlatmayı hedefliyoruz” dedi.