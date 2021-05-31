Yamaha R25 Kadınlar Kupası’nda pistte cesaret ve özgüven yarıştı

Hayallerinin peşinde koşan ve dünya pistlerinde yarışmak isteyen kadınlar için çok değerli bir fırsat yarattıklarını söyleyen Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever “1 haftalık bir sürede duyuruları yapılmasına rağmen oldukça fazla talep aldık. Bunu görmek bizi oldukça mutlu etti. Ayrıca Türkiye’de ilk kez düzenlenen Kadınlar Kupası’nda destekçi olmak ayrı bir gurur bizim için. Çok heyecanlı bir şampiyona ve oldukça yetenekli kadın yarışçılar izledik. İlk 3’e giren yarışmacıları çok tebrik ediyorum ancak bizim gözümüzde cesaretle bu yarışa katılan her kadın kazanmış sayılıyor. Hepsini tek tek kutlarım. Pistlerde fırsat eşitliğine yönelik çalışmaya, motosiklet sürmek isteyen herkese cinsiyet ayrımı yapmadan destek olmaya devam edeceğiz. Pistlerde ve yollarda daha çok kadın sürücü ve yarışçı görmek istiyoruz. Yamaha’nın dünya pistlerinde elde ettiği tecrübelerden kadın, erkek herkes faydalanmalı” dedi.