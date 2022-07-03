Yamyam seri katil dehşeti: Kurbanlarını hem yedi hem de...

Meksika’da geçtiğimiz yıl yakalanan ve kurbanlarını hem yiyip hem de komşularına ikram ettiğini itiraf eden seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis hakkında yeni gelişme yaşandı. Celis’in belgeseli yapılacak. Seri katil Celis'in evinde şimdiye kadar 4 bin 600 adet insan kemiği bulunduğunu aktardı.