Yamyam seri katil dehşeti: Kurbanlarını hem yedi hem de...
Meksika'nın Atizapan şehrinde 73 yaşındaki seri katil kurbanlarını öldürüp parçalara ayırdıktan sonra yediğini itiraf etti.
Meksikalı yamyam seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis, hikayesi ve evinden çıkan insan kemiği sayısıyla hepimizin yüreğini ağzına getirmişti.
Meksika’da geçtiğimiz yıl yakalanan ve kurbanlarını hem yiyip hem de komşularına ikram ettiğini itiraf eden seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis hakkında yeni gelişme yaşandı. Celis’in belgeseli yapılacak. Seri katil Celis'in evinde şimdiye kadar 4 bin 600 adet insan kemiği bulunduğunu aktardı.
EN AZ 30 KADINI ÖLDÜRDÜ
Kemiklerin 17 kadın, 1 yetişkin erkek ve 1 çocuğa ait olduğu tespit edilirken, yetkililer katilin 40 yılı aşkın süredir en az 30 kadını öldürdüğünden şüpheleniyor.
EVDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
Seri katilin evinde bugüne kadar yapılan incelemede kurbanlara ait kemiklerin yanı sıra kadın kıyafetleri, kadınlara ait kimlik kartları, kafa derileri, kafatasları, palalar ve oyma testeresinin yanı sıra zanlının işlediği düşünülen 20 cinayete ilişkin ses kaydına ulaşılmıştı.