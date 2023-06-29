Yamyamlığın ilk izleri bulundu: Akrabaları tarafından yenilmiş!

Projenin baş araştırmacısı Briana Pobiner, kesik izlerinin onun bir insan akrabası tarafından yenmiş olma ihtimalini güçlendirdiğini söyledi. Bununla birlikte söz konusu kavak kemiği, 1970 yılında paleoantropolog Mary Leakey tarafından keşfedildi ve o zamandan beri Kenya Ulusal Müzeleri Nairobi Müzesi'nde muhafaza ediliyor.