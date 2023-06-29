Yamyamlığın ilk izleri bulundu: Akrabaları tarafından yenilmiş!
Amerikalı bilim insanları, 1.5 milyon yıl önce Afrika'da yaşayan bir insan türünün kendi akrabaları tarafından yenildiğini ortaya koydu. Bu keşif, tarihteki en eski yamyamlık uygulaması olarak kayıtlara geçti.
ABD’de yer alan Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar, Homo sapiens'in (modern insan) bugünkü Kenya'da yaşayan bir akrabasına ait sol kaval kemiği üzerinde yamyamlığa dair en eski izleri buldu.
Kemikteki 11 kesikten 9’u taş aletlerle yapılan kesiklerle eşleşirken, diğer kesiklerden artık soyu tükenmiş olan bir keskin dişli bir hayvanın sorumlu olduğu anlaşıldı.
Projenin baş araştırmacısı Briana Pobiner, kesik izlerinin onun bir insan akrabası tarafından yenmiş olma ihtimalini güçlendirdiğini söyledi. Bununla birlikte söz konusu kavak kemiği, 1970 yılında paleoantropolog Mary Leakey tarafından keşfedildi ve o zamandan beri Kenya Ulusal Müzeleri Nairobi Müzesi'nde muhafaza ediliyor.
Pobiner kısa süre önce hayvan ısırığı aramak için kaval kemiğine bir kez daha baktı ancak bunun yerine kanaviçe gibi görünen izler buldu.