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Yanan taşın gizemi: Yıllardır hiç sönmedi

Hatay'da Amanos Dağı eteklerinde bulunan ''yanan taş'' gaz sızıntısı nedeniyle yıllardır yanmaya devam ediyor. Rivayete göre taşın Roma İmparatorluğu döneminden beri yandığı belirtiliyor.

Kaynak: İHA
Yanan taşın gizemi: Yıllardır hiç sönmedi - Resim: 1
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Yanan taşın gizemi: Yıllardır hiç sönmedi - Resim: 2

Arsuz ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtbağı Mahallesi sınırlarında yer alan ‘yanan taş’ Amanos Dağı'nın eteğinde yer alıyor. 

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Yanan taşın gizemi: Yıllardır hiç sönmedi - Resim: 3

Bölge halkı tarafından keşfedilen yanan taş yıllar geçtikçe vatandaşlarda merak uyandırmaya devam ediyor.

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Yanan taşın gizemi: Yıllardır hiç sönmedi - Resim: 4

Yer altından sızan gazdan dolayı yıllardır yanmaya devam ettiği düşünülen taş sık sık ziyarete uğruyor.

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