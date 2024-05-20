Yanan taşın gizemi: Yıllardır hiç sönmedi
Hatay'da Amanos Dağı eteklerinde bulunan ''yanan taş'' gaz sızıntısı nedeniyle yıllardır yanmaya devam ediyor. Rivayete göre taşın Roma İmparatorluğu döneminden beri yandığı belirtiliyor.
Kaynak: İHA
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Arsuz ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtbağı Mahallesi sınırlarında yer alan ‘yanan taş’ Amanos Dağı'nın eteğinde yer alıyor.
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Bölge halkı tarafından keşfedilen yanan taş yıllar geçtikçe vatandaşlarda merak uyandırmaya devam ediyor.
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Yer altından sızan gazdan dolayı yıllardır yanmaya devam ettiği düşünülen taş sık sık ziyarete uğruyor.
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