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Yanardağ patlaması ortalığı cehenneme çevirdi: Lavlar yerleşim yerine ulaştı

İzlanda'da yanardağda patlama meydana geldi. Yanardağın püskürttüğü lavların yerleşim yerlerine ulaştığı bildirildi.

Kaynak: AA/DHA
Yanardağ patlaması ortalığı cehenneme çevirdi: Lavlar yerleşim yerine ulaştı - Resim: 1

 İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), Fagradalsfjall yanardağında dün yeni bir patlama meydana geldiğini ve lavların Grandavik kentindeki yerleşim yerlerine ulaştığını duyurdu.

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Yanardağ patlaması ortalığı cehenneme çevirdi: Lavlar yerleşim yerine ulaştı - Resim: 2

İzlanda Meteoroloji Ofisinin (IMO) açıklamasına göre, Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlaması, Grindavik kasabasının yakınlarında gerçekleşti.

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Yanardağ patlaması ortalığı cehenneme çevirdi: Lavlar yerleşim yerine ulaştı - Resim: 3

Kasabada meydana gelen depremlerin ardından yanardağın patladığı belirtilen açıklamada, kasaba sakinlerinin tahliye edildiği aktarıldı.

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Yanardağ patlaması ortalığı cehenneme çevirdi: Lavlar yerleşim yerine ulaştı - Resim: 4

CNN'in haberine göre ise, İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Hjordis Gudmundsdottir, kasabayı lavlardan korumak için örülen duvarların dayanıklı olduğunu fakat lavların altyapıya zarar verebileceğini kaydetti.

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