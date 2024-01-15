Yanardağ patlaması ortalığı cehenneme çevirdi: Lavlar yerleşim yerine ulaştı
İzlanda'da yanardağda patlama meydana geldi. Yanardağın püskürttüğü lavların yerleşim yerlerine ulaştığı bildirildi.
Kaynak: AA/DHA
İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), Fagradalsfjall yanardağında dün yeni bir patlama meydana geldiğini ve lavların Grandavik kentindeki yerleşim yerlerine ulaştığını duyurdu.
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İzlanda Meteoroloji Ofisinin (IMO) açıklamasına göre, Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlaması, Grindavik kasabasının yakınlarında gerçekleşti.
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Kasabada meydana gelen depremlerin ardından yanardağın patladığı belirtilen açıklamada, kasaba sakinlerinin tahliye edildiği aktarıldı.
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CNN'in haberine göre ise, İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Hjordis Gudmundsdottir, kasabayı lavlardan korumak için örülen duvarların dayanıklı olduğunu fakat lavların altyapıya zarar verebileceğini kaydetti.
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