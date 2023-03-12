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Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü

Endonezya'nın Yogyakarta kentinde bulunan Merapi yanardağında patlama meydana geldi. Yetkililer, henüz tehlikeli bir durum olmadığını duyurdu.

Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü - Resim: 1

Yograkarta kentinin kuzeyinde bulunan, 2 bin 910 metre yüksekliğindeki Merapi yanardağında patlama meydana geldi. Ülkedeki aktif yanardağlar arasında bulunan Merapi’nin çevresinde 3 ila 7 kilometre alanda dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Yerel yetkililer, henüz tahliye gerektiren tehlikeli bir durum olmadığı bilgisini paylaştı.

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Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü - Resim: 2

13 YIL ÖNCEKİ PATLAMADA 353 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Merapi yanardağında, 13 yıl önce 30 Kasım’da patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu yayılan lav ve yanardağdan püsküren kül nedeniyle 353 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgeden 350 bin kişi tahliye edilmişti.

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Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü - Resim: 3

Endonezya’da 147 yanardağ bulunuyor. Bu yanardağların 76’sı aktif durumda.

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Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü - Resim: 4
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