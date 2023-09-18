Yangın çıkan Kapalıçarşı'nın son hali görüntülendi

"25 TANE SU SAĞLAYICI HİDRANTLARI KAPALIÇARŞI'YA YERLEŞTİRİLDİ"

DHA'nın haberine göre Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye raporuyla ortaya çıkacağını belirterek, "Burada Astarcı Han'ın 3. katında bir dükkanın içerisinde bir muhtemelen şu odada başlayan bir yangın etrafa yayılıyor. Fakat burada bir 2 dükkan bundan zarar görüyor. Kapalıçarşı'da 2 bin 486 mağaza, 18 han beraber 3 bin 500 mağazanın olduğu geniş bir alanda 2 tane mağazada bu iş oluyor, bitiyor. İtfaiye anında gelip söndürüyor ve olay bitiyor. Tabii burası Kapalı Çarşı olduğu için 562 yıllık bir yer. Olay lokal bir yer de cereyan ediyor. Bizim valilikle beraber yaptırdığımız çatıdaki kiremitlere falan sirayet etmeden balkon gibi görünen yerde buradaki birtakım malzemeler yanıyor. Yani bunların arasında işte çerçeveler var, elbiseler, ahşap şeyler yanıyor. Şu anda Allah'a şükür ki bir can kaybı yok. Mal da Kapalıçarşı ölçeğinde çok büyük bir kayıp yok. Genelde emekle ilgili birtakım kayıplar var. İnşallah onlar da telafi olur. Bu yönetim kurulu 25 tane su sağlayıcı hidrantları Kapalıçarşı'ya yerleştirildi. Bizim talebimiz üzerine oldu. Kapalıçarşı'da anında müdahale imkanlarımız var. 7/24 kameralarla Kapalıçarşı'mız köşe bucak takip ediliyor. Dolayısıyla en ufak bir şey lokal bir halde müdahale ediliyor. Tabii biz dükkanların içerisini 7/24 gözleyemiyoruz genel bir gözlem bu" dedi.