Yangın çıkan Kapalıçarşı'nın son hali görüntülendi

"DÖRT DÖRTLÜK BİR ÖNLEM ALMA ŞANSIN YOK"

Buluttekin, "Komşumuza büyük geçmiş olsun. Daha facia bir yangın olabilirdi. Ya buna şükrediyoruz. Bir üst katımda yangın oldu. Çok değerli bir komşumdur. Şu an her şey kül oldu yapacak bir şey yok. Ben de çok değerli bir zayiat yok. Bir 200-300 lira zarar var. Burası suriçi yani tabii ki burada önlem alamazsın yani. Böyle dört dörtlük bir önlem alma şansın yok. Allah göstermesin büyük bir yangın çıksa aniden itfaiye giremiyor. Her yere ulaşamıyor yani. Ama burası da böyle bir yer. Dükkanlarda yangın söndürme tüpü var tabii. Yangın saat 22.00’da çıkmış. O saatte dükkanda bir adam yok ki yani. Yangın söndürme olsa ne olacak yani" ifadelerini kullandı.