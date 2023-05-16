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Yangın çıkan yolcu otobüsü küle döndü

Bolu'nun Gerede ilçesinde, içerisinde yolcu bulunmayan yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın çıkan yolcu otobüsü küle döndü - Resim: 1

Bursa'ya bakım için götürülen Mustafa A. idaresindeki yolcu otobüsü, sabah saatlerinde D-750 kara yolunun Gerede ilçesi Horhor rampası mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. 

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Yangın çıkan yolcu otobüsü küle döndü - Resim: 2

İçinde yolcu olmayan, otobüsteki yangını fark eden A., aracı durdurarak yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. 

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Yangın çıkan yolcu otobüsü küle döndü - Resim: 3

Yoldan geçen diğer sürücüler de A.'ya yardım etti. Bu sırada bir kişi de metrelerce yükselen alevlere kova ile su attı. 

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Yangın çıkan yolcu otobüsü küle döndü - Resim: 4

Ancak çabalar sonuçsuz kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla yangın söndürüldü.

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