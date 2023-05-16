Yangın çıkan yolcu otobüsü küle döndü
Bolu'nun Gerede ilçesinde, içerisinde yolcu bulunmayan yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Bursa'ya bakım için götürülen Mustafa A. idaresindeki yolcu otobüsü, sabah saatlerinde D-750 kara yolunun Gerede ilçesi Horhor rampası mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı.
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İçinde yolcu olmayan, otobüsteki yangını fark eden A., aracı durdurarak yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti.
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Yoldan geçen diğer sürücüler de A.'ya yardım etti. Bu sırada bir kişi de metrelerce yükselen alevlere kova ile su attı.
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Ancak çabalar sonuçsuz kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla yangın söndürüldü.
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