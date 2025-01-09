Yangın hızla yayıldı... Kan donduran can pazarı kamerada
ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybederken, bin 100’den fazla yapı hasar gördü. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in evine tahliye emri verildi.
Kaynak: İHA
ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles’ta Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley’deki orman yangınları devam ediyor.
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Santa Monica Dağları ve Pasifik Okyanusu arasındaki lüks bir yerleşim bölgesi olan Pacific Palisades bölgesinde dün sabah başlayan yangında 5 bin dönümden fazla alan kül oldu.
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Pasadena ve Altadena bölgesinde dün akşam yerel saatle 18.30 sularında başlayan Eaton yangınında şimdiye kadar 2 bin 227 dönümlük alan yok oldu. Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony C. Marrone, Angeles Ulusal Ormanı ve Altadena bölgesindeki Eaton yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Marrone, yangında çok sayıda kişinin yaralandığını ve 100’den fazla yapının yok olduğunu duyurdu.
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