  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yangın hızla yayıldı... Kan donduran can pazarı kamerada!

Yangın hızla yayıldı... Kan donduran can pazarı kamerada

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybederken, bin 100’den fazla yapı hasar gördü. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in evine tahliye emri verildi.

Kaynak: İHA
Yangın hızla yayıldı... Kan donduran can pazarı kamerada - Resim: 1

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles’ta Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley’deki orman yangınları devam ediyor.

1 / 27
Yangın hızla yayıldı... Kan donduran can pazarı kamerada - Resim: 2

Santa Monica Dağları ve Pasifik Okyanusu arasındaki lüks bir yerleşim bölgesi olan Pacific Palisades bölgesinde dün sabah başlayan yangında 5 bin dönümden fazla alan kül oldu.

2 / 27
Yangın hızla yayıldı... Kan donduran can pazarı kamerada - Resim: 3

Pasadena ve Altadena bölgesinde dün akşam yerel saatle 18.30 sularında başlayan Eaton yangınında şimdiye kadar 2 bin 227 dönümlük alan yok oldu. Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony C. Marrone, Angeles Ulusal Ormanı ve Altadena bölgesindeki Eaton yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

3 / 27
Yangın hızla yayıldı... Kan donduran can pazarı kamerada - Resim: 4

Marrone, yangında çok sayıda kişinin yaralandığını ve 100’den fazla yapının yok olduğunu duyurdu.

4 / 27