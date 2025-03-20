Yangın sırasında yaşananlar itfaiyecileri çaresiz bıraktı

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Tımar Aktaş köyünde 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.’e ait iki katlı ahşap evin, bacasında biriken kurumlar, yangına neden oldu. İçeriden tutuşan baca, etrafa yoğun duman yaydı. Baca yangınını fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar köydeki vatandaşlar çatıya çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla evin çatısına çıktı. Bacanın en alt kısmında çıkan yangına içeriden müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, bacanın başka bir tahliye noktasının olmadığını fark etti.