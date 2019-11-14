Yangında kedileri ölen kadın krize girdi

İtfaiye erleri, nefes almayan kedilere, kalp masajı yaparak oksijen verdi. Ancak tüm çabalara rağmen kediler kurtarılamadı. Kedilerinin öldüğünü gören Leyla Açıkgöz sinir krizi geçirdi. Fenalaşan Açıkgöz’ü yakınları teselli etti.