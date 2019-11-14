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  3. 14 Kasım 2019 15:20

Yangında kedileri ölen kadın krize girdi

İzmit'te, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kedi, itfaiye ekiplerinin yaptıkları kalp masajlarına rağmen kurtarılamadı. Ev sahibi Leyla Açıkgöz, ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi.

Yangında kedileri ölen kadın krize girdi

İzmit Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında bulunan Leyla Açıkgöz'e ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangında kedileri ölen kadın krize girdi

Evden çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.

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Yangında kedileri ölen kadın krize girdi

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Ardından da evde bulunan 3 kediyi dışarı çıkardı.

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Yangında kedileri ölen kadın krize girdi

İtfaiye erleri, nefes almayan kedilere, kalp masajı yaparak oksijen verdi. Ancak tüm çabalara rağmen kediler kurtarılamadı. Kedilerinin öldüğünü gören Leyla Açıkgöz sinir krizi geçirdi. Fenalaşan Açıkgöz’ü yakınları teselli etti.

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