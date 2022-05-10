Yangınlar, seller, aşırı sıcaklar... Bilim insanlarından felaket senaryosu
İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, önümüzdeki 5 yıl içinde dünyanın 1.5 dereceden fazla ısınma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu gösterdi. 2022-2026 yılları arasında rekor düzeyde sıcaklıkların görülebileceğini belirten uzmanlar, orman yangınları, aşısı sıcaklar ve sel gibi felaketlerin sıklıkla görülebileceğini söyledi.
İngiltere’nin ulusal meteoroloji servisi olan Met Office, emisyonların son otuz yılda hızla artarken, küresel sıcaklıkların buna adım adım yükselerek yanıt verdiğine dikkat çekti.
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Dünyanın ortalama sıcaklığı ilk olarak, 2015 yılında 19. yüzyılın ortalarında kaydedilen sıcaklıklar olarak düşünülen sanayi öncesi seviyelerin 1 derece üzerine çıktı.
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Bu aynı zamanda siyasi liderlerin, dünyayı küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 derecenin altında tutma çabalarını sürdürmeyi taahhüt eden Paris İklim Anlaşması’nı imzaladıkları yıldı.
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Geçen Kasım ayında dünya liderleri İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’nde 1,5 derece hedefini canlı tutma konusundaki taahhütlerini yineledi.
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