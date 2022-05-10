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  4. Yangınlar, seller, aşırı sıcaklar... Bilim insanlarından felaket senaryosu

Yangınlar, seller, aşırı sıcaklar... Bilim insanlarından felaket senaryosu

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, önümüzdeki 5 yıl içinde dünyanın 1.5 dereceden fazla ısınma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu gösterdi. 2022-2026 yılları arasında rekor düzeyde sıcaklıkların görülebileceğini belirten uzmanlar, orman yangınları, aşısı sıcaklar ve sel gibi felaketlerin sıklıkla görülebileceğini söyledi.

Yangınlar, seller, aşırı sıcaklar... Bilim insanlarından felaket senaryosu - Resim: 1

İngiltere’nin ulusal meteoroloji servisi olan Met Office, emisyonların son otuz yılda hızla artarken, küresel sıcaklıkların buna adım adım yükselerek yanıt verdiğine dikkat çekti.

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Yangınlar, seller, aşırı sıcaklar... Bilim insanlarından felaket senaryosu - Resim: 2

Dünyanın ortalama sıcaklığı ilk olarak, 2015 yılında 19. yüzyılın ortalarında kaydedilen sıcaklıklar olarak düşünülen sanayi öncesi seviyelerin 1 derece üzerine çıktı.

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Yangınlar, seller, aşırı sıcaklar... Bilim insanlarından felaket senaryosu - Resim: 3

Bu aynı zamanda siyasi liderlerin, dünyayı küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 derecenin  altında tutma çabalarını sürdürmeyi taahhüt eden Paris İklim Anlaşması’nı imzaladıkları yıldı.

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Yangınlar, seller, aşırı sıcaklar... Bilim insanlarından felaket senaryosu - Resim: 4

Geçen Kasım ayında dünya liderleri İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’nde 1,5 derece hedefini canlı tutma konusundaki taahhütlerini yineledi.

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