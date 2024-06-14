Yangınlarda küle dönen Bodrum ve Marmaris'teki ormanların son hali gündem oldu
Türkiye'nin cennet noktaları Bodrum ve Marmaris'te 2021, 2022 ve 2023 yıllarında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören 167 bin 717 hektar ormanlık alanın son hali ortaya çıktı.
Kaynak: AA
2021 ve 2023 yılları arasında Türkiye'nin yeşille mavinin buluştuğu cennet noktaları günlerce süren orman yangınlarıyla kül olmuştu. Aradan geçen yılların ardından küle dönüşen ormanlık alanların son hali ortaya çıktı.
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2021 Bodrum Güvercinlik
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2024 Bodrum Güvercinlik
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2021 Marmaris İçmeler
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