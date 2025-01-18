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Yangınların cehenneme çevirdiği Los Angeles'ın son hali görüntülendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles'ı cehenneme çeviren yangınların oluşturduğu hasar itfaiye ekipleri tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA
Yangınların cehenneme çevirdiği Los Angeles'ın son hali görüntülendi - Resim: 1

ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde 11 gündür devam eden yangınlar sebebiyle bölgedeki yapılar zarar gördü. 

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Yangınların cehenneme çevirdiği Los Angeles'ın son hali görüntülendi - Resim: 2

Pacific Palisades ve Eaton yangınlarında şu ana kadar yaklaşık 40 bin dönümden fazla alan kül oldu, 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi. 

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Yangınların cehenneme çevirdiği Los Angeles'ın son hali görüntülendi - Resim: 3

Yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

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Yangınların cehenneme çevirdiği Los Angeles'ın son hali görüntülendi - Resim: 4

İtfaiye ekipleri tarafından paylaşılan görüntülerde, evlerin kullanılamaz halde olduğu görüldü. 

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