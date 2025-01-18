Yangınların cehenneme çevirdiği Los Angeles'ın son hali görüntülendi
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles'ı cehenneme çeviren yangınların oluşturduğu hasar itfaiye ekipleri tarafından görüntülendi.
Kaynak: DHA
ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde 11 gündür devam eden yangınlar sebebiyle bölgedeki yapılar zarar gördü.
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Pacific Palisades ve Eaton yangınlarında şu ana kadar yaklaşık 40 bin dönümden fazla alan kül oldu, 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.
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Yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.
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İtfaiye ekipleri tarafından paylaşılan görüntülerde, evlerin kullanılamaz halde olduğu görüldü.
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