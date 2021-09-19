Yangınların kül ettiği Marmaris'te ormanlar yeniden yeşilleniyor

Yangın, kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallelerindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Havadan ve karadan gece-gündüz söndürme çalışmasıyla 9'uncu günde yangın söndürüldü.