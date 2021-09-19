Yangınların kül ettiği Marmaris'te ormanlar yeniden yeşilleniyor
Marmaris'in İçmeler yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Marmaris'in İçmeler yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangın, kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallelerindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Havadan ve karadan gece-gündüz söndürme çalışmasıyla 9'uncu günde yangın söndürüldü.
Tamamen ve kısmen yanan bazı ormanlık alanlarda bitkiler 50 günde boy vermeye başladı. Marmaris-İçmeler yolunun 11'inci kilometresinde kül olan Pamucak mevkisi civarındaki yerleşim alanlarına yakın orman yerlerini, yeşil bitki örtüsü sarmaya başladı.
İlçenin 34 kilometre kırsalında yangından en çok etkilenen Osmaniye-Bayır mahalleleri arasında, yanan alanlarda kısmen zarar gören kızılçam ağaçlarının dibinde ve çevresindeki filizlenmeler dikkat çekti.