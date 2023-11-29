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Yanlış park eden otomobile forklifle müdahale

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, iş yerinin önüne park edilen aracın yerini, forklift ile kaldırıp değiştirdi.

Kaynak: İHA
Yanlış park eden otomobile forklifle müdahale - Resim: 1

Olay, İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir esnaf iş yerinin önüne mal indirmek istediği sırada başka bir aracın iş yeri önünü kapattığını fark etti. 

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Yanlış park eden otomobile forklifle müdahale - Resim: 2

Aracın sahibini bulamayan esnaf, çare aradı. Esnaf, forklift ile aracı yerinden kaldırıp başka bir yere koydu. O anlar amatör kameraya yansıdı.

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Yanlış park eden otomobile forklifle müdahale - Resim: 3

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