Yanlış park eden otomobile forklifle müdahale
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, iş yerinin önüne park edilen aracın yerini, forklift ile kaldırıp değiştirdi.
Kaynak: İHA
Olay, İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir esnaf iş yerinin önüne mal indirmek istediği sırada başka bir aracın iş yeri önünü kapattığını fark etti.
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Aracın sahibini bulamayan esnaf, çare aradı. Esnaf, forklift ile aracı yerinden kaldırıp başka bir yere koydu. O anlar amatör kameraya yansıdı.
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