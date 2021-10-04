Yapabilecek yalnızca 2 usta var: Eşsiz mimarisiyle dikkat çekiyor
İlk İslam üniversitesi kalıntıları ve Emeviler döneminden kalma Ulu Cami ile özellikle bu yıl adeta ziyaretçi akınına uğrayan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Şanlıurfa'nın Harran ilçesi, eşsiz mimarisiyle dikkat çekiyor.
Harran ilçesiyle özdeşleşen, kare veya kareye yakın bir altyapı üzerine bindirme tekniğinde örülerek oluşturulan konik kubbeli evler, yöreye gelen ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.
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Her kümbetin bir odayı simgelediği konik evlerdeki kubbe sayısı, hane halkının maddi durumunu da göz önüne seriyor.
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Harcında gül yağı, saman, pişmiş toprak ve yumurta akı kullanılan, mimari yapısı ve malzemeleri sayesinde de yazları serin, kışları sıcak tutma özelliğine sahip evler, aşağıdan yukarıya doğru gittikçe daralıyor.
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Yüksekliği içeriden 5 metreye varan ve 30-40 tuğla dizisiyle örülerek inşa edilen evler, içeriden ve dışarıdan balçıkla sıvanması sayesinde varlıklarını bugüne kadar sürdürüyor.
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