'Yapamazsın' dediler 1,5 yılda başardı: Görenler inanamıyor

Mustafa Adıgüzel, çeşitli malzemeler kullanarak aracı oluşturduğunu belirtip, “Bu beni hayalimdi küçüklükten beridir bunu yapmak kafamda vardı. Bir arabanın direksiyon kutusu, amortisörler bir motosiklet amortisörleri, bir motosikletin motorunu kullandım." ifadelerini kullandı.