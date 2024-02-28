Yapay zeka destekli giyilebilir bilgisayar teknolojide çığır açacak

Gizlilik ve verilerin korunmasına özel vurgu yapan ekip, ürüne buna yönelik işlevler kazandırdı. "Güven ışığı" ile bir fotoğraf, video veya ses çekiliyor veya kaydediliyorsa ortamdakiler bilgilendiriliyor. Böylece cihazın ne zaman kullanıldığı görülebiliyor.

Ai Pin kullanımında ekranın yerini lazer mürekkebin yansıdığı eller alıyor. Avuç hareketleriyle eller, menüler, deneyimler ve daha fazlası için ekrana dönüşüyor. Parmaklar kapatılarak menüde seçim gerçekleştiriliyor