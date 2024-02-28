Yapay zeka destekli giyilebilir bilgisayar teknolojide çığır açacak
Kullanıcıya yapay zekanın gücünü sürekli yanında tutma fırsatı sunan giyilebilir bilgisayar Ai Pin, kullanıcılarla yakın zamanda buluşacak.
Bir start up olan Humane'ın geliştirdiği yapay zeka (AI) destekli Ai Pin, İspanya'nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024) 100 bine yakın ziyaretçinin en fazla ilgi gösterdiği ürünlerden oldu.
Ai Pin ekibi, etkinlikte ürünün yeteneklerini gösterip, sorulara yanıt verdi.
Humane, yapay zeka için sıfırdan inşa edilen türünün ilk örneği bir yazılım platformu ve tüketici cihazı sunuyor. İki eski Apple çalışanı öncülüğünde hayata geçirilen Ai Pin'in ortakları arasında Microsoft, OpenAI, Qualcomm Technologies ve T-Mobile bulunuyor.
Akıllı cihazların en önemli unsurlarından ekranı ortadan kaldıran Ai Pin, tek başına çalışıyor ve herhangi cihaz ya da ekipmana ihtiyaç duymuyor. Bir akıllı saat boyutundaki Ai Pin, rozet gibi yakada taşınabiliyor.
Gizlilik ve verilerin korunmasına özel vurgu yapan ekip, ürüne buna yönelik işlevler kazandırdı. "Güven ışığı" ile bir fotoğraf, video veya ses çekiliyor veya kaydediliyorsa ortamdakiler bilgilendiriliyor. Böylece cihazın ne zaman kullanıldığı görülebiliyor.
Ai Pin kullanımında ekranın yerini lazer mürekkebin yansıdığı eller alıyor. Avuç hareketleriyle eller, menüler, deneyimler ve daha fazlası için ekrana dönüşüyor. Parmaklar kapatılarak menüde seçim gerçekleştiriliyor
Kullanıcısına tercümanlık yapıyor
Dokunmatik yüzeyi tutarken sadece sesle Ai Pin'e her şey sorulabiliyor. Dokunmatik yüzeye 2 parmakla basılı tutulduğunda ise tercüman etkinleşiyor.
Ai Pin, unutulmak istenmeyen önemli bilgileri hatırlamak için devreye giriyor, bilinmesi gerekenlerin özünü vermek için metinleri ve aramaları etkinleştiriyor. Aktivite ve beslenme hedeflerini takip edip ilerlemeleri izleyen Ai Pin, bir yiyecek gösterildiğinde kişinin ve yiyeceğin özelliklerini bildiğinden, bunun yenilip yenilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.
Cihaz, mesajın söylenmesi halinde istenen kişiye bunu ulaştırıyor. Etrafta konuşulan dili otomatik algılayan Ai Pin, konuşmayı o dile çevirerek, tercümanlık görevi üstlenip kolay iletişim kurulmasını sağlıyor.